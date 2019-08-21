Домушник вынес из коттеджа 15 литров водки и 1 бутылку шампанского
В Новосибирской области зачитали приговор домушнику, который вынес из коттеджа 31 бутылку спиртного. Необычная кража произошла этим летом в Куйбышеве. Воришка, воспользовавшись отъездом хозяев, проник через окно в частный дом. Добычей стали 30 бутылок водки, бутылочка «Российского» шампанского и 12 тысяч рублей. Факт проникновения в дом обнаружил сосед, который присматривал за участком по просьбе хозяев.
Любитель выпить сразу же преступил к реализации украденного: деньги были потрачены на съем квартиры и поездки в такси, а алкоголь частично выпит. Когда полиция нашла домушника, из 30 бутылок осталось только 19. Оставшуюся водку вернули хозяевам, незадачливого вора начали судить. Мужчину приговорили к условному сроку.
— Обязанность Куренко не менять постоянное места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденных, — написано в приговоре суда Куйбышевского района.
Подсудимому удалось избежать штрафа из-за своего удручающего материального положения, а условный срок он получил из-за отсутствия отягчающих обстоятельств.
ИСТОЧНИК KP.RU