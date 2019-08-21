2019-08-21T10:00:01+03:00
Общество

«Ищем им квартиру поблизости»: семье, на квартиру которой рухнула крыша, пообещали снять временное жилье

ЧП произошло сегодня ночью, когда в одной из комнат обвалилась крыша в трехэтажном старом доме
Надежда ЯРКОВА
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Сейчас подрядчик ищет квартиру для сибирячки с ребенком, которую будет для них снимать.Сейчас подрядчик ищет квартиру для сибирячки с ребенком, которую будет для них снимать.Фото: Алена МАРТЫНЕЦ
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По словам жительницы злосчастной квартиры Инны Василенко, где и произошло обрушение, виной всему затянувшийся в старом доме капитальный ремонт.

Сейчас подрядчик ищет женщине и ее 14-летнему сыну квартиру поблизости, будет снимать, а крышу делать заново, — рассказал КП-Новосибирск Виктор Чичиланов, начальник местного ЖЭУ. — Вины управляющей компании тут нет, не мы делаем эту злополучную крышу.

По словам Чичиланова, дом, которому больше 50 лет попал под программу капремонта. Мэрия заключила с подрядчиком договор на ремонт. А тот оказался, мягко говоря, нерасторопный.

— С мая ремонтируют. Сейчас уже к осени дело. Дожди прошли, что вы хотели? Все размокло, плюс на самой крыше всякие строительные материалы лежали. Вот все это и рухнуло вниз, — говорит Чичиланов.

— А людей почему не переселили в маневренный фонд?

— Там всего 10 квартир. Предлагали всем переехать на время ремонта. Девятая квартира, где и рухнули перекрытия, отказалась. Но сейчас, конечно, там жить нельзя...

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ИСТОЧНИК KP.RU

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