2019-08-21T08:46:26+03:00
Экономика

Банк УРАЛСИБ снизил ставки по всем программам ипотечного кредитования

С 20 августа 2019 года Банк УРАЛСИБ снизил ставки по всем программам ипотечного кредитования. В среднем снижение ипотечных ставок составило 0,2 - 0,7 процентного пункта
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Банк УРАЛСИБ постоянно улучшает условия ипотечного кредитования.Банк УРАЛСИБ постоянно улучшает условия ипотечного кредитования.
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Минимальная ставка при сумме кредита от 5 миллионов рублей включительно теперь составляет 9,2% годовых и распространяется на следующие программы:

• на покупку строящегося жилья;

• на рефинансирование ипотечных кредитов сторонних банков;

При сумме кредита до 5 миллионов рублей по ипотечной программе на покупку строящегося жилья ставка составляет от 10,1% годовых, на приобретение готового жилья и на цели рефинансирования - от 10,2% годовых. Для сотрудников предприятий и организаций бюджетной сферы, зарплатных клиентов, действующих и бывших заемщиков Банка УРАЛСИБ - от 9,7% годовых.

По программе «Легкий старт» (прежнее название - «Ипотечные каникулы») - от 5 миллионов рублей - 9,99%, до 5 миллионов рублей - 10,6% годовых для всех категорий заемщиков.

Фиксированная ставка по военной ипотеке составляет 10,25% годовых.

Ставка по программе ипотечного кредитования с господдержкой для семей с детьми составит от 5% годовых. Программа действует для семей с двумя и более детьми, где второй и последующие дети рождены в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года.

Более подробно узнать об условиях можно здесь

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ИСТОЧНИК KP.RU

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