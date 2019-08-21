«Мне там сломали челюсть!»: бездомных заманивают в «рабочие дома». И это опасно

СЕГОДНЯ 08:37 2019-08-21T08:37:42+03:00

Мужчина говорит, что ему не заплатили ни копейки, а когда он потребовал деньги, избили. Фото: предоставлено читателем КП-Новосибирск

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На улицах Новосибирска можно все чаще встретить объявления с предложением устройства в так называемом «рабочем доме». В нем малоимущие, бездомные могут жить и работать. Но, как сообщает читатель, все это просто новый вид мошенничества.

— Пробыл там полгода, ни разу не зарплаты, ничего не получил, хотя обещали. Когда собрался уходить, отказались отдавать вещи и документы, так в конце еще и челюсть сломали в двух местах. И так они поступают с 70-80% людей здесь, — рассказал КП-Новосибирск работавший там Максим.

По его признанию, «рабочий дом» из себя представляет обычную двух-трехкомнатную квартиру, в которой живет 10-15 человек. Эти люди работают в качестве грузчиков, разнорабочих и т.д. — заказами их обеспечивают владельцы этого «рабочего дома». По договоренности, работники получают 20% оплаты за выполненный заказ, но большинство так и не видит денег. Это происходит из-за того, что работающие на «дом» люди не заключают с ними никаких договоров, да и сама организация никак не зарегистрирована юридически.

По словам читателя, только при нем от действий «рабочих домов» пострадали около сотни человек. Писал ли кто-то из этих людей заявление в полицию, неизвестно. Пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области не смогла оперативно дать комментарий по данному вопросу.

ИСТОЧНИК KP.RU