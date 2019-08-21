2019-08-21T08:18:45+03:00
Дом. Семья

Где твоя Алиса? Черный кролик, бегающий по Новосибирску, удивил прохожих

Чье животное и откуда он сбежал — точно неизвестно
Надежда ЯРКОВА
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Новосибирцы переживают за кролика, который сидит на улице один.Новосибирцы переживают за кролика, который сидит на улице один.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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На левобережье Новосибирска прохожие встретили неожиданную находку — живого кролика.

— Чей кролик по Горскому микрорайону бегает? — интересуется приславший фото животного подписчик в группу Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в «Инстаграме».

На фото видно, что довольно крупный кролик черного цвета сидит на асфальте, спрятавшись за небольшим бетонным ограждением рядом с растущей там травкой.

Пользователи соцсетей стали делиться остроумными предположениями, кто же может быть хозяином животного, которое оказалось на улице в городе одно. Вот что они пишут в комментариях:

— От Алисы бегает.

— Он почернел от смога в Новосибирске.

— Это из киоска с фруктами, у них кролик был, — уточняет один из подписчиков.

У кролика необычный окрас - он черный. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

У кролика необычный окрас - он черный.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

ИСТОЧНИК KP.RU

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