Где твоя Алиса? Черный кролик, бегающий по Новосибирску, удивил прохожих
На левобережье Новосибирска прохожие встретили неожиданную находку — живого кролика.
— Чей кролик по Горскому микрорайону бегает? — интересуется приславший фото животного подписчик в группу Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в «Инстаграме».
На фото видно, что довольно крупный кролик черного цвета сидит на асфальте, спрятавшись за небольшим бетонным ограждением рядом с растущей там травкой.
Пользователи соцсетей стали делиться остроумными предположениями, кто же может быть хозяином животного, которое оказалось на улице в городе одно. Вот что они пишут в комментариях:
— От Алисы бегает.
— Он почернел от смога в Новосибирске.
— Это из киоска с фруктами, у них кролик был, — уточняет один из подписчиков.
У кролика необычный окрас - он черный.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
ИСТОЧНИК KP.RU