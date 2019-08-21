2019-08-21T07:54:25+03:00
Общество

Тряхнуло в Искитиме: в Новосибирской области произошло землетрясение

Под Новосибирском зарегистрирован подземный толчок магнитудой 3,1 балла
Надежда ЯРКОВА
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Землетрясение произошло рядом с деревней в Искитимском районе.Землетрясение произошло рядом с деревней в Искитимском районе.Фото: "КП" Архив
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Небольшое землетрясение произошло во вторник вечером, 20 августа, в Новосибирской области.

— В Искитимском районе 20 августа в 21:27 было зарегистрировано сейсмическое событие магнитудой 3,1 балла, - рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы Российской академии наук. — Интенсивность в эпицентре оценивалась в 3,5 баллов.

В ведомстве уточнили, что землетрясение произошло рядом с деревней Харино недалеко от Колыванского угольного разреза.

Отметим, что чаще всего в Новосибирской области землетрясения отмечают в Искитимском районе. Чаще всего эти землетрясения относятся к разряду техногенных и обычно вызвано, скорее всего, обвалом сводов неиспользуемых шахт или выработок со смещением горных пород.

ИСТОЧНИК KP.RU

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