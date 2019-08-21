И грянул «Гром»: силовики задержали пожилую омичку, приехавшую за наркотиками в Новосибирск

СЕГОДНЯ 07:09 2019-08-21T07:09:52+03:00

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Новосибирские полицейские задержали преступную группу, которая приехала в город за партией наркотиков.

— Гастролеров задержали во время мероприятия по контролю за оборотом наркотиков. 68-летняя женщина и 42-летний мужчина оказались жителями Омска и ранее они к уголовной ответственности не привлекались. Они были задержаны при силовой поддержке отряда специального назначения «Гром» возле одного из зданий в поселке Краснообск после того, как забрали из тайника сверток с наркотическим средством массой около 780 граммов, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Оперативникам стало известно, что подозреваемые купили партию наркотиков через интернет и планировали подавать их через тайники-закладки в городе Омск.

— По данному факту возбуждено уголовное дело по статье — покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Из возможного максимального наказания им теперь грозит вплоть до пожизненного лишения свободы, — отметили в ведомстве. Сейчас задержанные находятся под стражей. Проводится расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU