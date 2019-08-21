С ними и в разведку можно: подростки борются за выход в финал «Полигона возможностей»

СЕГОДНЯ 06:46 2019-08-21T06:46:10+03:00

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Соревнования «Полигон твоих возможностей» - это замечательная летняя традиция, которая появилась в регионе благодаря Центру патриотического воспитания Новосибирской области. Цель их - не только научить полезным навыкам, но и дать им возможность проявить себя и посоревноваться. И в ближайшие дни у курсантов военно-патриотических клубов будет возможность продемонстрировать свои навыки: в Барабинске проходят итоговые соревнования в рамках зонального этапа «Полигона твоих возможностей».

- Бороться за победу будут воспитанники из 10 военно-патриотических клубов Новосибирской области: это курсанты Чановского, Чулымского, Куйбышевского, Каргатского, Татарского районов. - Они будут соревноваться в номинациях «Разведчик», «Медик», «Связист», «Стрелок», «Водитель».

Соревнования завершатся в пятницу, 23 августа: тогда и выяснятся, какие клубы выйдут в региональный финал и сразятся за звание лучших в области.

ИСТОЧНИК KP.RU