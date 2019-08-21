2019-08-21T06:46:10+03:00
Общество

С ними и в разведку можно: подростки борются за выход в финал «Полигона возможностей»

Итоговые соревнования проходят в Барабинске
Татьяна СОЛОВОВА
Поделиться:
Подростки будут бороться за звание лучших в пяти номинациях. Фото: vk.com/dosaafnsoПодростки будут бороться за звание лучших в пяти номинациях. Фото: vk.com/dosaafnso
Изменить размер текста:

Соревнования «Полигон твоих возможностей» - это замечательная летняя традиция, которая появилась в регионе благодаря Центру патриотического воспитания Новосибирской области. Цель их - не только научить полезным навыкам, но и дать им возможность проявить себя и посоревноваться. И в ближайшие дни у курсантов военно-патриотических клубов будет возможность продемонстрировать свои навыки: в Барабинске проходят итоговые соревнования в рамках зонального этапа «Полигона твоих возможностей».

- Бороться за победу будут воспитанники из 10 военно-патриотических клубов Новосибирской области: это курсанты Чановского, Чулымского, Куйбышевского, Каргатского, Татарского районов. - Они будут соревноваться в номинациях «Разведчик», «Медик», «Связист», «Стрелок», «Водитель».

Соревнования завершатся в пятницу, 23 августа: тогда и выяснятся, какие клубы выйдут в региональный финал и сразятся за звание лучших в области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Где твоя Алиса? Черный кролик, бегающий по Новосибирску, удивил прохожих
Тряхнуло в Искитиме: в Новосибирской области произошло землетрясение
И грянул «Гром»: силовики задержали пожилую омичку, приехавшую за наркотиками в Новосибирск
Хоть в блогеры, хоть в космонавты
Приехала «скорая» и комиссары: машина «Яндекс.Такси» и «Тойота» не поделили перекресток в центре города
Ушёл в тапочках: в Новосибирской области ищут пожилого мужчину в кителе проводника РЖД
Все деревья в пленке, скотче и саморезах: новосибирский фотограф нашел жуткую поляну в Караканском бору
В Казахстан с чистой совестью: сибиряк взял кредит, чтобы уехать в командировку
Задержки рейсов: десяток самолетов не смогли прилететь в Толмачево
Осторожно, мошенники! Новосибирцам стали приходить письма с обещанием денег
Оно того стоило? полиция поймала двух новосибирцев на краже алкоголя за 800 рублей
«Попробуйте обзавестись аптечкой»: людей взбесил пост новосибирского водителя скорой, который попросил не звонить по пустякам
В Новосибирске за неделю полиция выписала уличным торговцам 45 штрафов на 350 тысяч рублей
«Они могли надышаться газом»: зоозащитники беспокоятся за оставшихся в подвале кошек
Трамп тебе покажет: американский президент будет проводить виртуальные экскурсии по Новосибирску
Устранили 260 замечаний: Главэкспертиза все-таки одобрила новую станцию метро в Новосибирске
«Нам было нечем дышать»: новосибирцы жалуются на едкий запах, появившийся из-за ремонта дороги
В Новосибирске расследуют дела против 8 живодеров
Новосибирский срочник принес сборной России золотую медаль
Как будто весна: в Новосибирске второй раз за год зацвела рябина