2019-08-21T06:44:21+03:00
Общество

Хоть в блогеры, хоть в космонавты

Торгово-развлекательный центр «Галерея Новосибирск» приготовил к началу нового учебного года многодневную познавательную программу для учеников и их родителей
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ТРЦ «Галерея Новосибирск» с 12 августа по 1 сентября приглашает принять участие в акции «Снова в школу».ТРЦ «Галерея Новосибирск» с 12 августа по 1 сентября приглашает принять участие в акции «Снова в школу».
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На протяжении трех недель каждые выходные в ТРЦ «Галерея Новосибирск» будут проходить мероприятия, превращающие покупки в научно-технологический квест.

«Новая робототехника» - девиз мастер-классов, которые пройдут 24 и 25 августа на четвертом этаже торгово-развлекательного центра с 12.00 до 17.00. В игровом формате дети с помощью мастера узнают интересные факты о роботах, а затем приступят к сборке своего аппарата, запрограммируют его на компьютере, и электронный питомец начнет двигаться и издавать звуки, выполняя команды.

31 августа и 1 сентября (также с 12.00 до 17.00 на четвертом этаже) под девизом «Новые хобби» пройдут мастер-классы популярных блогеров и диджеев.

Кроме этого, в ТРЦ «Галерея Новосибирск» в специальной зоне дети смогут поиграть, а также посмотреть мультфильмы или познавательные программы.

Дети пристроены. Остается вопрос: куда деть родителей? Ответ прост! ТРЦ «Галерея Новосибирск» с 12 августа по 1 сентября приглашает принять участие в акции «Снова в школу».

Как это сделать? Очень просто. Собирайтесь в школу, совершайте покупки, а за каждый чек на сумму от 2000 рублей получайте гарантированный подарок.

Подробности здесь

ИСТОЧНИК KP.RU

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