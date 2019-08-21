Приехала «скорая» и комиссары: машина «Яндекс.Такси» и «Тойота» не поделили перекресток в центре города

СЕГОДНЯ 06:34 2019-08-21T06:35:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня утром, 21 августа в Железнодорожном районе произошла очередная авария с участием машины сервиса «Яндекс.Такси».

В девять часов утра, на перекрестке улиц Советская и Железнодорожная, произошла авария. Автомобиль «Тойота Королла» протаранила в бок такси «Рено Логан». Оба автомобиля получили серьезные повреждения. Сейчас трудно сказать, кто является виновником ДТП.

— Непонятно, кто виноват. Просто взяли и столкнулись на перекрестке. Хорошо, что хоть погибших нет, иначе я бы тоже тут лежала, — сообщил КП — Новосибирск очевидец аварии.

На месте столкновения уже работают полицейские и аварийные комиссары. Они опрашивают участников аварии, чтобы выяснить виновника ДТП. Так же туда приехала машина «скорой помощи» — водитель «Тойоты» ударился головой во время столкновения. О других пострадавших информации не поступало.

Машины не смогли разъехаться на прекрестке в Железнодорожном районе.Фото: Владимир ПТАШНИК

ИСТОЧНИК KP.RU