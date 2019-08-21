2019-08-21T05:32:45+03:00
Общество

Все деревья в пленке, скотче и саморезах: новосибирский фотограф нашел жуткую поляну в Караканском бору

Такой ее сделали отдыхавшие там некультурные туристы
Надежда ЯРКОВА
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Все деревья обмотаны скотчем и пленкой. Фото: instagram.com/187video.Все деревья обмотаны скотчем и пленкой. Фото: instagram.com/187video.
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Новосибирский фотограф поделился своим возмущением в соцсетях. Он приехал отмечать день рождения за городом, где наткнулся на изуродованную поляну в Ордынском районе. Деревья там обмотаны пленкой и скотчем, а по всему периметру валяется мусор.

Таким устрашающим видом встретила поляна отдыхавших. Фото: instagram.com/187video.

Таким устрашающим видом встретила поляна отдыхавших. Фото: instagram.com/187video.

— Люди! Вы почему такие свиньи? Решил я в свой день рождения отдохнуть во всеми любимом Караканском бору. Мяска пожарить, костер пожечь, в палатке на свежем воздухе поспать. Пожарили, посидели, а утром я решил прогуляться. Все фото сделаны в радиусе всего 100 метров от нашей стоянки в одну и другую сторону по берегу. Почти через каждые 50 метров по всему побережью располагаются места для справления нужд. Посередине трех-четырех деревьев выкопана яма и все это обтянуто пленкой-стретч, полиэтиленовой плетенкой, баннером или любым другим пластиком. Разве сложно перед отъездом освободить деревья от пленки, а яму закопать? Особого внимания заслуживает произведение неведомого архитектора созданное с применением резинового матраса, — поделился своими впечатлениями от увиденного новосибирский фотограф Филипп Васильев на своей странице в «Интаграме».

По его словам площадка в бору была усеяна оставшимся после отдыха туристами мусором, а на деревьях остались пятилитровые бутылки, прикрученные саморезами или скотчем.

Из деревьев торчат саморезы и висят самодельные умывальники. Фото: instagram.com/187video.

Из деревьев торчат саморезы и висят самодельные умывальники. Фото: instagram.com/187video.

Новосибирец продолжил, что в земле нашел закопанный мусор, состоящий из стеклянных бутылок.

— «Бывалые» туристы наверняка слышали от своих отцов и дедов, что в походе можно мусор закопать и это норм. Но, похоже, при передаче опыта способность мыслить самостоятельно передана не была. Речь идет о пищевых отходах и металлических консервных банках, которые без следа разлагаются в земле за пару-тройку лет. «Клад» же, состоящий из пластиковых и стеклянных бутылок в полиэтиленовом пакете закопанный возле вечно осыпающегося песчаного берега бора там и останется, — сетует фотограф.

Не сумев остаться равнодушным, именинник со своими друзьями по мере сил прибрался на полянке, однако весь мусор они убрать не смогли.

Мусор, который закопали, также торчит из слоев земли. Фото: instagram.com/187video.

Мусор, который закопали, также торчит из слоев земли. Фото: instagram.com/187video.

ИСТОЧНИК KP.RU

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