В Казахстан с чистой совестью: сибиряк взял кредит, чтобы уехать в командировку

СЕГОДНЯ 04:16 2019-08-21T04:16:57+03:00

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Сибиряк развелся со своей женой, оставив ей малолетнего сына. Как и положено, он ежемесячно платил алименты. Но в какой-то момент выплаты прекратились, что и побудило бывшую жену обратиться к судебным приставам.

— Приставы быстро нашли место работы должника, куда и отправили исполнительный лист, чтобы удерживать алименты с зарплаты мужчины. Но и на этом злоключения сибиряка не окончились, ведь ему надо было выплатить задолженность в 50 тысяч рублей за те месяцы, когда он не отправлял деньги сыну. Судебные приставы не стали взыскивать деньги напрямую, а просто ограничили выезд мужчины в другие страны, пока тот не выплатит долг, — рассказали в пресс-службе УФССП по Новосибирской области.

Так как работа должника была напрямую связана с грузоперевозками, его очередная командировка за грузом в Казахстан оказалась под угрозой срыва. Понимая, что сорвавшаяся по его вине поездка обернется немалыми убытками, возмещать которые придется ему, должник взял кредит у работодателя в счет будущей зарплаты и погасил долг по алиментам.

— Учитывая, что сын должника в этом году идет в школу, сибиряк сделал отличный подарок к первому сентября — на ручки и тетрадки в клетку точно хватит, — отметили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU