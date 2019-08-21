2019-08-21T04:13:20+03:00
Общество

Погода подвела: десяток авиарейсов не смогли прилететь в Толмачево

Неблагоприятные метеоусловия помешали вылету и прилету сразу нескольких утренних рейсов
Надежда ЯРКОВА
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Прилет в Новосибирск сразу нескольких авирейсов задерживается из-за плохой погоды.Прилет в Новосибирск сразу нескольких авирейсов задерживается из-за плохой погоды.Фото: Виктория МИНАЕВА
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В среду, 21 августа, из-за тумана задерживается прилет десятка авиарейсов в Новосибирск, а также вылет двух рейсов из аэропорта Толмачево.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта Толмачево, сегодня задерживается прибытие сразу нескольких утренних рейсов. Так перенесли время прилета авиарейса из московского Домодедово, Красноярска, Якутска, Благовещенска, Братска, Норильска, Магадана, Томска, Петропавловска-Камчатского и Антальи.

Также задерживается и вылет двух рейсов из Новосибирска: в Домодедово и Екатеринбург.

— Причины задержки — позднее прибытие самолета, а также неблагоприятные метеоусловия из зон вылета, — уточнили в справочной новосибирского аэропорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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