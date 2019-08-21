Осторожно, мошенники! Новосибирцам стали приходить письма с обещанием денег
Жителей Новосибирска предупреждают об обмане — пройдя по ссылке, можно остаться без денег.
— Если на ваш личный e-mail пришло письмо с темой «вам полагаются начисления компенсационного характера», отправителем которого значится управление контроля социального обеспечения, ни в коем случае не переходите по ссылке в приложенной квитанции, — сообщает пресс-служба регионального отделения Фонда социального страхования РФ. — Переход по ссылке грозит потерей денег и заражением компьютера вирусами.
В ведомстве добавляют, что если вы получили подобное письмо, незамедлительно сообщите об этом в полицию или в региональное отделение Фонда.
ИСТОЧНИК KP.RU