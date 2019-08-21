2019-08-21T03:15:05+03:00
Общество

Осторожно, мошенники! Новосибирцам стали приходить письма с обещанием денег

Письма с выплатой компенсации приходят якобы от Фонда социального страхования
Надежда ЯРКОВА
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Новосибирцам стали приходить письма с обещанием выплаты компенсации - не переходите по ссылке. Фото: r54.fss.ru.Новосибирцам стали приходить письма с обещанием выплаты компенсации - не переходите по ссылке. Фото: r54.fss.ru.
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Жителей Новосибирска предупреждают об обмане — пройдя по ссылке, можно остаться без денег.

— Если на ваш личный e-mail пришло письмо с темой «вам полагаются начисления компенсационного характера», отправителем которого значится управление контроля социального обеспечения, ни в коем случае не переходите по ссылке в приложенной квитанции, — сообщает пресс-служба регионального отделения Фонда социального страхования РФ. — Переход по ссылке грозит потерей денег и заражением компьютера вирусами.

В ведомстве добавляют, что если вы получили подобное письмо, незамедлительно сообщите об этом в полицию или в региональное отделение Фонда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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