2019-08-20T20:33:17+03:00
Происшествия

Оно того стоило? полиция поймала двух новосибирцев на краже алкоголя за 800 рублей

Их будут судить по статье "Кража"
Анастасия САМАРЦЕВА
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Это случилось в Советском районе.Это случилось в Советском районе.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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В Советском районе двое мужчин, 43 и 57-лет, украли из ячейки хранения в супермаркете на улице Русской пакет с алкоголем. Это случилось 4 августа. Владелец украденного обратился в полицию.

«Алкогольных» воришек поймали. Ранее они судимы не были. Из-за кражи алкоголя, который стоил меньше тысячи, двоих судили по ч.2 статьи 158 «Кража».

— Фигурантам предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, — говорят в МВД Новосибирской области.

«Сэкономивших» тысячу на алкоголе теперь ждет либо штраф в размере до двухсот тысяч рублей, либо исправительные или обязательные работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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