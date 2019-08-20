«Попробуйте обзавестись аптечкой»: людей взбесил пост новосибирского водителя скорой, который попросил не звонить по пустякам
В группе «АСТ-54» опубликовали сообщение новосибирца, который работает водителем машины скорой помощи. Мужчина негодует, что скорую вызывают по любому поводу:
— Сейчас «пустых» вызовов около 90%. Причины вызовов разные, например: порез пальца, температура, головная боль, тошнота, понос и так далее. Поймите, скорая вызывается в случаях, когда открытая угроза жизни. Если вы так печетесь о своей жизни и здоровье, попробуйте просто обзавестись дома аптечкой, — пишет он.
Автор поста просит людей «быть маленечко умнее» и не звонить в больницу, если на то нет веской причины:
— В этот момент может действительно кому-то понадобиться очень скорая помощь. Пока врачи будут заниматься «ерундой», где-то идет время на секунды, — добавляет мужчина.
В комментариях по-разному отреагировали на слова водителя скорой: кто-то был согласен, а кто-то возмущен прочитанным. В основном, автору предлагали «сменить работу» и «не ныть».
— Наслушалась подобных постов, и было неловко вызывать скорую даже с аппендицитом и температурой 39. Достаточно ли мой повод серьезен или лучше не тревожить их, — иронично пишут одни.
— Нас призывают заниматься самолечением? — удивляется кто-то.
— Народ, вы что, не в состоянии взять ответственность на себя? Взрослые люди, оценить состояние не можете? Понос у одной и температура, ну пей регидрон, сорбенты, температуру сбей, через сутки лучше не стало, к врачу, — не соглашаются другие.
А что вы думаете по этому поводу? Прав мужчина или ему и правда пора менять работу?
ИСТОЧНИК KP.RU