«Попробуйте обзавестись аптечкой»: людей взбесил пост новосибирского водителя скорой, который попросил не звонить по пустякам

СЕГОДНЯ 19:35 2019-08-20T19:35:40+03:00

Об этом он написал в соцсетях

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В группе «АСТ-54» опубликовали сообщение новосибирца, который работает водителем машины скорой помощи. Мужчина негодует, что скорую вызывают по любому поводу:

— Сейчас «пустых» вызовов около 90%. Причины вызовов разные, например: порез пальца, температура, головная боль, тошнота, понос и так далее. Поймите, скорая вызывается в случаях, когда открытая угроза жизни. Если вы так печетесь о своей жизни и здоровье, попробуйте просто обзавестись дома аптечкой, — пишет он.

Автор поста просит людей «быть маленечко умнее» и не звонить в больницу, если на то нет веской причины:

— В этот момент может действительно кому-то понадобиться очень скорая помощь. Пока врачи будут заниматься «ерундой», где-то идет время на секунды, — добавляет мужчина.

В комментариях по-разному отреагировали на слова водителя скорой: кто-то был согласен, а кто-то возмущен прочитанным. В основном, автору предлагали «сменить работу» и «не ныть».

— Наслушалась подобных постов, и было неловко вызывать скорую даже с аппендицитом и температурой 39. Достаточно ли мой повод серьезен или лучше не тревожить их, — иронично пишут одни.

— Нас призывают заниматься самолечением? — удивляется кто-то.

— Народ, вы что, не в состоянии взять ответственность на себя? Взрослые люди, оценить состояние не можете? Понос у одной и температура, ну пей регидрон, сорбенты, температуру сбей, через сутки лучше не стало, к врачу, — не соглашаются другие.

А что вы думаете по этому поводу? Прав мужчина или ему и правда пора менять работу?

ИСТОЧНИК KP.RU