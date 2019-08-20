В Новосибирске за неделю полиция оштрафовала 45 уличных торговцев на 350 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 18:41 2019-08-20T18:45:08+03:00

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Овощные палатки и самодельные витрины из коробок вдоль тротуара — все их проверили полицейские и сотрудники отдела потребительского рынка и защиты прав потребителей. Приезжим из стран ближнего зарубежья и бабушкам, продающим выращенное на своей грядке, выписали административные протоколы.

Рейд проводился в Кировском районе. Фото: мэрия Новосибирска.

Все они незаконно торгуют в неустановленном месте и размещают нестационарные объекты продажи на газоне, тротуаре и на пешеходных проходах.

Доброе дело — купить свежий огурчик и помочь бабушке «рублем», однако никто не ручается, что после этого вы не сляжете с отравлением:

Полиция выписала 45 административных протоколов. Фото: мэрия Новосибирска.

— Все продовольственные товары, приобретенные в случайных местах являются опасными для употребления в пищу, так как не проходят проверку на соответствие санитарным нормам, не имеют документов, удостоверяющих их качество, безопасность и происхождение. За качество продуктов, приобретенных в случайных местах, никто ответственности не несет, — предупреждают в администрации Кировского района.

ИСТОЧНИК KP.RU