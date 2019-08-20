2019-08-20T17:20:08+03:00
Общество

«Они могли надышаться газом»: зоозащитники беспокоятся за оставшихся в подвале кошек

Мама-кошка и трое ее котят разбежались по всему двору
Алена КУЛЕШОВА
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Зоозащитники вновь беспокоятся за судьбу кошек из подвала дома с музыкальной школой. Фото: Татьяна НиколаеваЗоозащитники вновь беспокоятся за судьбу кошек из подвала дома с музыкальной школой. Фото: Татьяна Николаева
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Новосибирские волонтеры снова беспокоятся за судьбу животных, обитающих в печально известном подвале дома на улице Римского-Корсакова. Напомним, некоторое время назад зоозащитники занимались спасением кошек, которые оказались заперты в подвальном помещении. Активистам удалось вывезти оттуда почти всех животных, однако теперь оставшейся там кошке с тремя котятами вновь грозит опасность.

— Недавно в этом подвале травили блох с помощью большого количества химии, — рассказал КП-Новосибирск зоозащитница Татьяна Николаева. — А нас даже не предупредили об этом. Не спорю, блохи там и правда были, но ведь кроме них там были еще животные! Конечно, за счет того, что там есть различные отверстия, через которые поступает воздух, да и кошки могут сбежать через них, так что, слава богу, это была не сплошная «газовая камера».

В этом подвале не так давно травили ядовитым газом блох. Фото: Татьяна Николаева

В этом подвале не так давно травили ядовитым газом блох. Фото: Татьяна Николаева

Татьяна утверждает, что, несмотря на то, что подвал не был наглухо заперт, подобные яды все равно могли быть опасны для животных. К тому же, теперь кошка со своими котятами разбежались по всему двору, чем серьезно усложнили волонтерам задачу с тем, чтобы поймать их и доставить в приют.

— Мы теперь не знаем, как их ловить, — говорит зоозащитница. — Видим там, периодически, и кошку, и двух ее малышей, но поймать их трудно. Руками — просто невозможно. А одного из котят мы вообще больше не видели. К подвалу они больше не подходят, похоже, боятся. Котята сами по себе вялые, может быть, все же надышались этим газом ядовитым. Но мы будем продолжать пытаться. Завтра поедут еще несколько волонтеров со специальным «зооловушками». Надеемся, что нам повезет. Но даже если и так, все равно будут проблемы с тем, чтобы разместить этих котят, отвезти их к ветеринару и просто накормить.

Если вы желаете чем-нибудь помочь спасенным животным, вы можете связаться с волонтерами по номеру телефона 7-903-049-00-38.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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