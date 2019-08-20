2019-08-20T16:53:34+03:00
Общество

Устранили 260 замечаний: Главэкспертиза все-таки одобрила новую станцию метро в Новосибирске

Проект разрабатывался около полугода
Анастасия САМАРЦЕВА
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Строительство продолжится и после открытия станции. Фото: Архив "КП"Строительство продолжится и после открытия станции. Фото: Архив "КП"
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Мэрия города получила согласие на строительство станции метро «Спортивная» сегодня, 20 августа. Строительными работами займется штаб, возглавляемый мэром Новосибирска Анатолием Локоть.

Согласование проекта станции с Главэкспертизой продолжалось в течение 7 месяцев, с февраля этого года. За это время устранили 260 замечаний. В конечном итоге, проекту дали добро. Уже начались подготовительные работы: расчистка площадки в пойме Оби, поднятие грунта. Все эти мероприятия будут стоить 55 миллионов рублей.

Работы продолжаться и тогда, когда станцию «Спортивную» откроют — пассажиры смогут наблюдать за строительством из движущихся вагонов.

В мэрии рассказали о характеристиках новой линии:

— Станция нанизана на существующую эстакаду. Пассажирские платформы — боковые, как на станции метро «Речной вокзал». Вестибюли станции находятся в уровне земли, а платформы в уровне эстакады на отметке более пяти метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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