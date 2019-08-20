«Нам было нечем дышать»: новосибирцы жалуются на едкий запах, появившийся из-за ремонта дороги

СЕГОДНЯ 16:03 2019-08-20T16:03:24+03:00

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Жители дома по адресу Большевистская175\6 жалуются на то, что из-за ремонта участка дороги рядом с их дворами невозможно дышать. В воздухе чувствуется сильный запах ацетона из-за которого люди предпочитают уезжать из города.

— Мы проснулись вчера,19 августа, утром в 4 утра, потому что было нечем дышать, — рассказала КП-Новосибирск местная жительница Ольга. — Жуткий запах ощущался даже при закрытых окнах. Мы тогда решили уехать на дачу, чтобы не мучиться. Но ведь не все могут выехать за город, им приходится терпеть этот кошмар!

По словам Ольги, когда они ехали по проезжей части улицы Большевистская, то на другой стороне улицы спецмашина поливала асфальт какой-то смесью, которая, судя по всему, и издавала этот запах.

— Мы потом обнаружили, что у нашей машины все покрышки на колесах и днище залиты непонятной смесью, напоминающей гудрон, но пахнущей ацетоном, — рассказывает местная жительница. — Запах из салона не выветрился до сих пор.

Ольга утверждает, что дорогу в этом месте ремонтирую уже третий месяц, но настолько едкий запах ощущается впервые.

— Я уже написала в мэрию письмо об этой ситуации, — говорит Ольга. — Пока еще я не в городе, но если там до сих пор не исчез этот запах или если ремонт продолжится в такой же форме, то буду жаловаться дальше. Эту проблему надо решать.

ИСТОЧНИК KP.RU