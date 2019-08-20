2019-08-20T16:02:34+03:00
Общество

В Новосибирске расследуют дела против 8 живодеров

За год в полиции было возбуждено восемь уголовных дел по редкой статье «Жестокое обращение с животными»
Анна ПАШАГИНА
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Школьницу и ее подруг подозревают в убийстве кота Мартина.Школьницу и ее подруг подозревают в убийстве кота Мартина.Фото: СОЦСЕТИ
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В прокуратуре Новосибирской области заявили, что в 2019 году полицейские восемь раз разбирались с заявлениями на живодеров.

— В первом полугодии 2019 года зарегистрировано 8 преступлений по статье «Жестокое обращение с животными». Несовершеннолетние преступления указанной категории не совершали, — сообщил КП-Новосибирск начальник отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних советник юстиции Николай Архипов.

Напомним, не так давно Новосибирск потрясло резонансное преступление — убийство кота Мартина в Академгородке. Питомца семьи Храмовых нашли в мусорном баке. Хозяева кота подозревают в убийстве соседку-школьницу. Но уголовное дело полиция пока не возбудила: там экспертизу, криминалисты должны установить причину смерти кота Мартина. Сама девочка, которую подозревают местные жители в преступлении, заявляет о своей невиновности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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