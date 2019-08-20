Новосибирский срочник принес сборной России золотую медаль

СЕГОДНЯ 15:45 2019-08-20T15:46:00+03:00

Сергей Степанов в финале чемпионата мира по греко-римской борьбе сразился с борцом из Азербайджана

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Новосибирский военнослужащий Сергей Степанов стал победителем первенства мира по греко-римской борьбе, его золото стало четвертым в копилке сборной России среди юниоров. Мировой чемпионат завершился в Таллине. По итогам первенства сборная России по греко-римской борьбе заняла также первое место в командном зачете.

— Все предварительные поединки Степанов завершил досрочно. Только в финале воспитанник КСЕ «Первомаец» провел на ковре все шесть минут, отведенных правилами. Встреча с борцом из Азербайджана Улву Ганизаде выдалась очень драматичной. На первенстве Европы-2019 Степанов выиграл Ганизаде по последнему действию (1:1). В финале первенства планеты удача вновь была на стороне нашего земляка, он постоянно атаковал, сковывал действия своего оппонента. В итоге — заслуженная победа со счетом 3:0, — сообщает Карелин-Фонд.

Интересно, что сейчас борец служит в 41 армии. Но несмотря на службу нынешний год для него оказался в профессиональном плане удачным, личная копилка Степанова продолжает пополняться медалями.

ИСТОЧНИК KP.RU