Как будто весна: в Новосибирске второй раз за год зацвела рябина

СЕГОДНЯ 15:33 2019-08-20T15:33:27+03:00

Ранее горожан удивила черемуха, которая также запуталась во времени года

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В Новосибирске повторно цветут деревья, будто на дворе весна, а не конец лета. Так, возле металлобазы на улице Мира, 58 зацвели две рябины. Неизвестно, что послужило столь позднему цветению рябины. Обычно она цветет гораздо раньше: во второй половине мая или начале июня.

— Я не знаю как они там цветут, видимо не доцвели в свое время, — рассказала КП-Новосибирск читательница Нина, которая и прислала нам фотографии цветущих деревьев.

И действительно, на снимках отчетливо видны распустившиеся на ветках пышные белые цветочки, рядом с которыми соседствуют яркие гроздья оранжевых ягод.

Напомним, ранее горожан удивила черемуха, которая также запуталась во времени года и начала цвести:

— Похолодало — потом потеплело. У растения сбились биологические часы, — объяснил тогда корреспонденту КП-Новосибирск экскурсовод Центрального сибирского ботанического сада СО РАН.

ИСТОЧНИК KP.RU