2019-08-20T15:33:27+03:00
Общество

Как будто весна: в Новосибирске второй раз за год зацвела рябина

Ранее горожан удивила черемуха, которая также запуталась во времени года
Владимир ПТАШНИК
Поделиться:
Рябина перепутала весну и конец лета. Фото: предоставлено читательницей КП-Новосибирск.Рябина перепутала весну и конец лета. Фото: предоставлено читательницей КП-Новосибирск.
Изменить размер текста:

В Новосибирске повторно цветут деревья, будто на дворе весна, а не конец лета. Так, возле металлобазы на улице Мира, 58 зацвели две рябины. Неизвестно, что послужило столь позднему цветению рябины. Обычно она цветет гораздо раньше: во второй половине мая или начале июня.

— Я не знаю как они там цветут, видимо не доцвели в свое время, — рассказала КП-Новосибирск читательница Нина, которая и прислала нам фотографии цветущих деревьев.

И действительно, на снимках отчетливо видны распустившиеся на ветках пышные белые цветочки, рядом с которыми соседствуют яркие гроздья оранжевых ягод.

Напомним, ранее горожан удивила черемуха, которая также запуталась во времени года и начала цвести:

— Похолодало — потом потеплело. У растения сбились биологические часы, — объяснил тогда корреспонденту КП-Новосибирск экскурсовод Центрального сибирского ботанического сада СО РАН.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Трамп тебе покажет: американский президент будет проводить виртуальные экскурсии по Новосибирску
Устранили 260 замечаний: Главэкспертиза все-таки одобрила новую станцию метро в Новосибирске
«Нам было нечем дышать»: новосибирцы жалуются на едкий запах, появившийся из-за ремонта дороги
В Новосибирске расследуют дела против 8 живодеров
Новосибирский срочник принес сборной России золотую медаль
В Новосибирске появится еще больше платных парковок
Православные активисты ищут магазин, где продают футболки с кощунством
Поиски продолжаются: пропавшая девушка из Красноярска может быть в Новосибирске
Ботсад в помощь: СО РАН поможет озеленить Новосибирск
Двое в масках ограбили ювелирный магазин, чтобы купить иномарку
В Новосибирской области с талантливыми детьми будут работать эффективнее
Смотрящие за огородом: сибирские зэки похвастались рекордным урожаем овощей
Сбил пешеходов: мопед наехал на маму с ребенком
«Это было непросто!»: сибирячка 11 часов взбиралась на Эльбрус, чтобы снять танец для «Инстаграма»
Видео: пьяная компания сломала шлагбаум в Новосибирске
Сбежал после ссоры с мамой: стало известно, где пропадал подросток, которого искали в Новосибирске
«Они вынуждены стать бомжами»: минобороны выгоняет бывших военных на улицу
«Она что с ночной смены?»: новосибирцев рассмешила спящая в метро девушка в ажурном белье
Полностью в черном: волонтеры ищут пропавшего новосибирца с татуировками на руках
Собрали 50 тысяч на лечение и пеленки: пассажир байка неделю боролся за жизнь, но умер в больнице
Пассажирка погибла и 8 человек в больнице: под Новосибирском микроавтобус с иностранцами разбился в кювете
«Как урезонить гопников?!»: замдиректора библиотеки объявил войну местному бару
Булочки касаются пола: в соцсетях обсуждают скандальное фото из хлебозавода
Потверкала щечками: сибирячка в шортиках показала энергичный танец со шпагатом
«Для этих мамаш это норма!»: ребенок справил нужду на глазах посетителей кафе