Как будто весна: в Новосибирске второй раз за год зацвела рябина
В Новосибирске повторно цветут деревья, будто на дворе весна, а не конец лета. Так, возле металлобазы на улице Мира, 58 зацвели две рябины. Неизвестно, что послужило столь позднему цветению рябины. Обычно она цветет гораздо раньше: во второй половине мая или начале июня.
— Я не знаю как они там цветут, видимо не доцвели в свое время, — рассказала КП-Новосибирск читательница Нина, которая и прислала нам фотографии цветущих деревьев.
И действительно, на снимках отчетливо видны распустившиеся на ветках пышные белые цветочки, рядом с которыми соседствуют яркие гроздья оранжевых ягод.
Напомним, ранее горожан удивила черемуха, которая также запуталась во времени года и начала цвести:
— Похолодало — потом потеплело. У растения сбились биологические часы, — объяснил тогда корреспонденту КП-Новосибирск экскурсовод Центрального сибирского ботанического сада СО РАН.
ИСТОЧНИК KP.RU