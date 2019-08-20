2019-08-20T15:04:08+03:00
Происшествия

Двое в масках ограбили ювелирный магазин, чтобы купить иномарку

Один из грабителей оказался жителем Новосибирска, его задержали возле ломбарда
Ксения ПОЛТОРАНИНА
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Работа криминалистов на месте преступления. Фото: УМВД по г. Омску.Работа криминалистов на месте преступления. Фото: УМВД по г. Омску.
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Житель Новосибирска вместе со своим знакомым из Омска ограбили ювелирный магазин почти на 3 миллиона рублей. Как сообщает пресс-служба Управления МВД города Омска злоумышленники похитили пять планшетов с драгоценностями. Преступники действовали быстро, а лица их скрывали маски.

Один из мужчин разбил молотком стеклянные витрины, а второй вытащил золото. После кражи грабители уехали на автомобиле в неизвестном направлении. Полицейские сначала установили марку авто, а потом вышли и на самих преступников.

— В результате оперативно-розыскных мероприятий оперативникам удалось установить личности злоумышленников. Стало известно, что жителю Новосибирска 32 года, и он уже был раннее судим. Второй подозреваемый 23-летний омич, — сообщили в пресс-службе УМВД России по городу Омску.

Одного похитителя удалось задержать во время реализации краденного. Его арестовали в двух шагах от ломбарда. У него изъяли 19 ювелирных украшений и травматический пистолет. Другого воришку задержали в собственной квартире. На вырученные деньги он успел приобрести автомобиль марки Nissan.

На данный момент оба мужчин находятся в СИЗО. Им грозит до 12 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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