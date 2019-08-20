В Новосибирской области с талантливыми детьми будут работать эффективнее

СЕГОДНЯ 14:55 2019-08-20T14:55:31+03:00

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Важные вопросы обсудили на первом попечительском совете регионального центра поддержки «Альтаир». Его работу возглавил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Он поручил улучшить систему отбора талантливых ребят для обучения в «Альтаире», по каждому направлению привлечь специалистов российского уровня. Кроме того, необходимо взять шефство над муниципальными ресурсными центрами, которые работают с талантливыми детьми.

— Мы определили для «Альтаира» свою специализацию направлений: «Наука», «Спорт» и «Искусство». Спланирована программа на ближайшие 2 года. 17 педагогов центра уже прошли повышение квалификации в «Сириусе», эта практика будет продолжаться. Воспитанники нашего центра уже сегодня создают роботов, пекут хлеб с полезными биодобавками, улучшают экологию. Наша главная задача — создать равные условия для всех ребят независимо от того, где они живут, — отметил губернатор.

Руководитель образовательного фонда «Талант и успех» Елена Шмелева, которая также приняла участие в заседании, высоко оценила научные разработки юных новосибирцев.

Напомним, больше года назад было подписано соглашение о сотрудничестве с фондом «Талант и успех». Цель договоренности — развивать в регионе систему поддержки одаренных детей и молодежи. В итоге был создан центр «Альтаир» на базе лагеря имени Олега Кошевого. В основе лежит модель сочинского центра «Сириус».

ИСТОЧНИК KP.RU