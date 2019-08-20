В Новосибирской области с талантливыми детьми будут работать эффективнее
Важные вопросы обсудили на первом попечительском совете регионального центра поддержки «Альтаир». Его работу возглавил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
Он поручил улучшить систему отбора талантливых ребят для обучения в «Альтаире», по каждому направлению привлечь специалистов российского уровня. Кроме того, необходимо взять шефство над муниципальными ресурсными центрами, которые работают с талантливыми детьми.
— Мы определили для «Альтаира» свою специализацию направлений: «Наука», «Спорт» и «Искусство». Спланирована программа на ближайшие 2 года. 17 педагогов центра уже прошли повышение квалификации в «Сириусе», эта практика будет продолжаться. Воспитанники нашего центра уже сегодня создают роботов, пекут хлеб с полезными биодобавками, улучшают экологию. Наша главная задача — создать равные условия для всех ребят независимо от того, где они живут, — отметил губернатор.
Руководитель образовательного фонда «Талант и успех» Елена Шмелева, которая также приняла участие в заседании, высоко оценила научные разработки юных новосибирцев.
Напомним, больше года назад было подписано соглашение о сотрудничестве с фондом «Талант и успех». Цель договоренности — развивать в регионе систему поддержки одаренных детей и молодежи. В итоге был создан центр «Альтаир» на базе лагеря имени Олега Кошевого. В основе лежит модель сочинского центра «Сириус».
ИСТОЧНИК KP.RU
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