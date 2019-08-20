Смотрящие за огородом: сибирские зэки похвастались рекордным урожаем овощей

СЕГОДНЯ 14:35 2019-08-20T14:35:48+03:00

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Новосибирские арестанты устроили из колонии дачу. Помидоры, огурцы, кабачки, перец и даже арбузы вырастили заключенные исправительной колонии №21 в Тогучинском районе Новосибирской области.

- В этом году собранный урожай побил все рекорды прошлых лет. Более того, сбор овощей планировался на конец августа, но собрать пришлось уже сейчас, - сообщили в ГУФСИН по Новосибирской области.

Сотрудники вместе с осужденными собрали более 2,6 тонн томатов и 6 тонн огурцов. В этом сезоне особого внимания заслуживает ягода. Удивительно, но за колючей проволокой удалось вырастить большие арбузы - весом около 4 кило. Также уродилась морковь и свекла.

В колонии говорят, что для осужденных садить огород – дело уже обычное. Подсобное хозяйство по выращиванию овощей работает уже несколько лет.

ИСТОЧНИК KP.RU