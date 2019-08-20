«Это было непросто!»: сибирячка 11 часов взбиралась на Эльбрус, чтобы снять танец для «Инстаграма»

СЕГОДНЯ 12:59 2019-08-20T12:59:46+03:00

Девушка признается, что танцевать на такой высоте оказалось нелегко, периодически ей не хватало кислорода

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Жительница Новосибирска Дарья Атрашкевич исполнила свою мечту — станцевала на самой высокой точке Европы - горе Эльбрус.

— Было очень тяжело. Не смотря на то, что Эльбрус — моя вторая вершина после Казбека. Но именно такие путешествия запоминаются на всю жизнь, — рассказала КП-Новосибирск Дарья.

Подъем на пик горы занял 11 часов, самые сложные оказались последние 300 метров, а чтобы снять видео с танцем понадобилось всего 5-10 минут.

— Танцевать там было совсем не просто. Не хватало кислорода, и ощущения были такими, будто танцуешь в воде. Было большое сопротивление воздуха. Тем более, после подъема я была измотана и физически, и морально, — поделилась с КП-Новосибирск Дарья.

По пути к вершине Эльбруса Дарья также станцевала и на другой высоте. Выбор пал на гору Чегет — это более 3 тысяч метров над землей.

— На этой точке я очень испугалась за оператора, который ходил по самому краю горы, рискуя скатиться с крутого склона. Ведь вершина Чегета достаточно узкая, — вспоминает Дарья.

Девушка станцевала на пике самой высокой горы России.

ИСТОЧНИК KP.RU