2019-08-20T13:22:40+03:00
Происшествия

Сбил пешеходов: мопед наехал на маму с ребенком

Женщина с сыном госпитализированы в больницу
Анна ПАШАГИНА
Поделиться:
ДТП произошло на пешеходном переходе. Фото: Группа пропаганды отдела ГИБДД по городу Новосибирску.ДТП произошло на пешеходном переходе. Фото: Группа пропаганды отдела ГИБДД по городу Новосибирску.
Изменить размер текста:

Страшная авария произошла сегодня днем в Ленинском районе. ДТП случилось на пешеходном переходе возле торгового центра «Континет». Информацию об этом сообщил КП-Новосибирск инспектор группы пропаганды отдела ГИБДД по городу Новосибирску.

—Мужчина 55-го года рождения на мопеде марки Honda Tact совершил наезд на маму с ребенком. Мальчику 8 лет, — говорит инспектор.

Пострадавшую маму вместе с сыном отвезли в больницу. О том,какие травмы получила женщина пока неизвестно. У ребенка — сотрясение головного мозга.

Что произошло на этом переходе пока еще не ясно. Причины ДТП выясняются сотрудниками полиции. Теперь водителю мопеда грозит наказание в соответствии со статьей 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Двое в масках ограбили ювелирный магазин, чтобы купить иномарку
В Новосибирской области с талантливыми детьми будут работать эффективнее
Смотрящие за огородом: сибирские зэки похвастались рекордным урожаем овощей
«Это было непросто!»: сибирячка 11 часов взбиралась на Эльбрус, чтобы снять танец для «Инстаграма»
Видео: пьяная компания сломала шлагбаум в Новосибирске
Сбежал после ссоры с мамой: стало известно, где пропадал подросток, которого искали в Новосибирске
«Они вынуждены стать бомжами»: минобороны выгоняет бывших военных на улицу
«Она что с ночной смены?»: новосибирцев рассмешила спящая в метро девушка в ажурном белье
Полностью в черном: волонтеры ищут пропавшего новосибирца с татуировками на руках
Собрали 50 тысяч на лечение и пеленки: пассажир байка неделю боролся за жизнь, но умер в больнице
Пассажирка погибла и 8 человек в больнице: под Новосибирском микроавтобус с иностранцами разбился в кювете
«Как урезонить гопников?!»: замдиректора библиотеки объявил войну местному бару
Булочки касаются пола: в соцсетях обсуждают скандальное фото из хлебозавода
Потверкала щечками: сибирячка в шортиках показала энергичный танец со шпагатом
«Для этих мамаш это норма!»: ребенок справил нужду на глазах посетителей кафе