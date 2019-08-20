Сбил пешеходов: мопед наехал на маму с ребенком

СЕГОДНЯ 13:22 2019-08-20T13:22:40+03:00

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Страшная авария произошла сегодня днем в Ленинском районе. ДТП случилось на пешеходном переходе возле торгового центра «Континет». Информацию об этом сообщил КП-Новосибирск инспектор группы пропаганды отдела ГИБДД по городу Новосибирску.

—Мужчина 55-го года рождения на мопеде марки Honda Tact совершил наезд на маму с ребенком. Мальчику 8 лет, — говорит инспектор.

Пострадавшую маму вместе с сыном отвезли в больницу. О том,какие травмы получила женщина пока неизвестно. У ребенка — сотрясение головного мозга.

Что произошло на этом переходе пока еще не ясно. Причины ДТП выясняются сотрудниками полиции. Теперь водителю мопеда грозит наказание в соответствии со статьей 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".

ИСТОЧНИК KP.RU