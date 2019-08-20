Видео: пьяная компания сломала шлагбаум в Новосибирске

СЕГОДНЯ 12:55 2019-08-20T13:01:19+03:00

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Совсем недавно при попытке проехать в охраняемый Агентством Безопасности ГВАРДИЯ поселок в Заельцовском районе Новосибирска, трактором был поврежден шлагбаум. И вот пропускное устройство снова пострадало.

19 августа утром со стороны улицы Бестужева в поселок на полной скорости, не притормаживая перед контрольно-пропускным пунктом, промчался белый автомобиль. В результате столкновения был поврежден шлагбаум и его механизм вышел из строя.

На место происшествия незамедлительно был направлен экипаж группы быстрого реагирования Агентства Безопасности ГВАРДИЯ.

Благодаря записям с камер видеонаблюдения, гвардейцам не составило труда найти в поселке машину с характерными повреждениями на капоте. Владелец автомобиля и его друзья находились в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Все материалы по данному факту были переданы в отдел полиции по Заельцовскому району Новосибирска.

Как и в прошлый раз, виновное лицо было оперативно установлено. Задержанный понесет ответственность,как за нарушение правил дорожного движения, так и за повреждение имущества. А видеозапись, сделанная камерами Агентства Безопасности ГВАРДИЯ, послужит веским доказательством совершенного правонарушения.

Водитель Жигулей не заметил шлагбаум.Видеозапись с камеры удаленного видеонаблюдения

ИСТОЧНИК KP.RU