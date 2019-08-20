2019-08-20T12:36:43+03:00
Общество

Сбежал после ссоры с мамой: стало известно, где пропадал подросток, которого искали в Новосибирске

17-летний парень ушел из дома и даже уехал из города после домашней ссоры с родителями
Надежда ЯРКОВА
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Подросток из Новосибирска за сутки на электропоездах добрался до Омска. Фото: vk.com/utsibfo.Подросток из Новосибирска за сутки на электропоездах добрался до Омска. Фото: vk.com/utsibfo.
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В Омске сотрудники транспортной полиции вернули в семью подростка -путешественника из Новосибирска.

— Одинокого подростка нашел сотрудник ППС на станции «Омск-Пассажирский» в городе Омск. Прибывшие на место инспекторы по делам несовершеннолетних выяснили, что 17-летний подросток проживает в Новосибирске, а накануне поссорился с матерью и ушел из дома. В течение суток он на электропоездах добрался до Омска и, не имея при себе денег, остался ночевать на вокзале, — рассказали в пресс-службе УТ МВД России по СФО.

Полицейские тут жее поставили в известность родителей и провели с парнем профилактическую беседу о самовольных уходах из дома. До приезда его родителей подростка поместили в один из социально-реабилитационных центров города.

— Сейчас юный путешественник вернулся обратно в семью в Новосибирск. Его мать привлечена к административной ответственности по статье — неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних, — добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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