«Они вынуждены стать бомжами»: минобороны выгоняет бывших военных на улицу

СЕГОДНЯ 12:04 2019-08-20T12:04:05+03:00

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Вопиющая ситуацию сложилась в военном городке в поселке Гвардейском, он находится в Пашино: там расположена ракетная военная часть. Бывшие военные с семьями прожили в своих квартирах 30 лет, а теперь ведомство сообщает им, что это было незаконно. Оказывается, это жилье служебное. По иску минобороны суд постановил освободить помещение. Это коснулось тех, кто не дослужил до положенной выслуги лет, либо по каким-то иным причинам «потерял связь с армией». Но жители утверждают, что когда они покидали ряды вооруженных сил, никто не сказал им, что жилье заберут.

— В армии я отслужил 9 лет и восемь месяцев, а надо десять, чтобы была выслуга лет. У меня закончился контракт и я, еще немного поработав водителем, ушел служить в МВД. Там проработал более десяти лет и в звании капитана ушел на пенсию. Мне было 28 лет, когда ушел с армии, я бы, естественно, пошел и подписал контракт еще на три года, если бы знал, что из-за нехватки выслуги, меня выгонят из дома. А сейчас мне уже 54 года и уже ни на какую службу по контракту меня не берут, — сетует Цветков.

Первую попытку принудительного выселения удалось пресечь юристам клуба избирателей депутата Вячеслава Илюхина, это его округ.

— Министерство обороны вместо того, чтобы защищать своих, с ними воюет. На мой взгляд, эта ситуация не допустима. Закон, направленный против людей, плохой закон: его надо менять, — отметил депутат.

Какие прогнозы дают юристы, удастся ли семьям сохранить жилье, как получилось так, что приставы уехали ни с чем, и вернутся ли они, читайте подробнее ближайшее время на нашем сайте и в еженедельном выпуске КП-Новосибирск.

ИСТОЧНИК KP.RU