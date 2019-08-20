2019-08-20T11:48:15+03:00
Общество

«Она что с ночной смены?»: новосибирцев рассмешила спящая в метро девушка в ажурном белье

Сибиряки теперь гадают, это ажурные колготки или все-таки белье
Надежда ЯРКОВА
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Девушка приковала взгляды торчащим из-под штанов ажурным бельем. Фото: vk.com/subwaynsk.Девушка приковала взгляды торчащим из-под штанов ажурным бельем. Фото: vk.com/subwaynsk.
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В паблике «Мода Новосибирского метро» в соцсетях появилась фотография спящей в вагоне метро девушки, которая немало позабавила пользователей соцсетей. На ней девушка лежит вперед спиной на пассажирском сидении и у нее из-под штанов пикантно выглядывает кружевное белье.

Оно же стало и поводом для догадок. Теперь сибиряки думают и строят предположения, что же это подтяжки или ажурные колготки, и где так девушка устала, что заснула прямо в метро. Вот что они пишут в комментариях:

— А вот интересно: у нее прямо колготки такие ажурные или просто порвались удачно?

— Наверное, это подтяжки.

— Ничего предосудительного, все мы однажды устаем.

— Она наверное с ночной смены едет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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