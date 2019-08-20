«Она что с ночной смены?»: новосибирцев рассмешила спящая в метро девушка в ажурном белье
В паблике «Мода Новосибирского метро» в соцсетях появилась фотография спящей в вагоне метро девушки, которая немало позабавила пользователей соцсетей. На ней девушка лежит вперед спиной на пассажирском сидении и у нее из-под штанов пикантно выглядывает кружевное белье.
Оно же стало и поводом для догадок. Теперь сибиряки думают и строят предположения, что же это подтяжки или ажурные колготки, и где так девушка устала, что заснула прямо в метро. Вот что они пишут в комментариях:
— А вот интересно: у нее прямо колготки такие ажурные или просто порвались удачно?
— Наверное, это подтяжки.
— Ничего предосудительного, все мы однажды устаем.
— Она наверное с ночной смены едет.
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ИСТОЧНИК KP.RU