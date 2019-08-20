2019-08-20T11:38:57+03:00
Общество

Полностью в черном: волонтеры ищут пропавшего новосибирца с татуировками на руках

О том, где находится мужчина, ничего не известно с 13 августа
Алена КУЛЕШОВА
Поделиться:
В Новосибирске ищут пропавшего мужчину с татуировками. Фото: "Лиза Алерт"В Новосибирске ищут пропавшего мужчину с татуировками. Фото: "Лиза Алерт"
Изменить размер текста:

Волонтеры ищут пропавшего 27-летнего новосибирца: Куминова Александра Александровича. Мужчина ушел из дома на улице Гомельская в Ленинском районе 13 августа, с этого дня его местоположение остается неизвестным. За помощью к поисковому отряду обратилась мать сибиряка.

— Приметы: рост 178 сантиметров, худощавое телосложение, короткие темно-русые волосы, голубые глаза, — рассказали КП-Новосибирск волонтеры поисково спасательного отряда «Лиза Алерт Новосибирск». — На момент своего исчезновения он был одет в черную футболку, черные джинсы, черную жилетку и черную кепку. На ногах у пропавшего были черные мокасины.

Также поисковики отмечают, что на обеих руках у мужчины были татуировки от кисти до локтя. На левой руке были изображены ладошки и крест, а на правой рыцарь с мечом.

Волонтеры разослали ориентировку по внутренним реабилитационным центрам и медучреждениям. На данный момент проводится обзвон больниц. Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может находиться Александр Александрович, сообщите об этом по номеру телефона 8-800-700-54-52 поисковый отряд «Лиза Алерт» или сообщите в полицию по единому номеру 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Это было непросто!»: сибирячка 11 часов взбиралась на Эльбрус, чтобы снять танец для «Инстаграма»
Видео: пьяная компания сломала шлагбаум в Новосибирске
Сбежал после ссоры с мамой: стало известно, где пропадал подросток, которого искали в Новосибирске
«Они вынуждены стать бомжами»: минобороны выгоняет бывших военных на улицу
«Она что с ночной смены?»: новосибирцев рассмешила спящая в метро девушка в ажурном белье
Собрали 50 тысяч на лечение и пеленки: пассажир байка неделю боролся за жизнь, но умер в больнице
Пассажирка погибла и 8 человек в больнице: под Новосибирском микроавтобус с иностранцами разбился в кювете
«Как урезонить гопников?!»: замдиректора библиотеки объявил войну местному бару
Булочки касаются пола: в соцсетях обсуждают скандальное фото из хлебозавода
Потверкала щечками: сибирячка в шортиках показала энергичный танец со шпагатом
«Для этих мамаш это норма!»: ребенок справил нужду на глазах посетителей кафе