Полностью в черном: волонтеры ищут пропавшего новосибирца с татуировками на руках

СЕГОДНЯ 11:38 2019-08-20T11:38:57+03:00

О том, где находится мужчина, ничего не известно с 13 августа

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Волонтеры ищут пропавшего 27-летнего новосибирца: Куминова Александра Александровича. Мужчина ушел из дома на улице Гомельская в Ленинском районе 13 августа, с этого дня его местоположение остается неизвестным. За помощью к поисковому отряду обратилась мать сибиряка.

— Приметы: рост 178 сантиметров, худощавое телосложение, короткие темно-русые волосы, голубые глаза, — рассказали КП-Новосибирск волонтеры поисково спасательного отряда «Лиза Алерт Новосибирск». — На момент своего исчезновения он был одет в черную футболку, черные джинсы, черную жилетку и черную кепку. На ногах у пропавшего были черные мокасины.

Также поисковики отмечают, что на обеих руках у мужчины были татуировки от кисти до локтя. На левой руке были изображены ладошки и крест, а на правой рыцарь с мечом.

Волонтеры разослали ориентировку по внутренним реабилитационным центрам и медучреждениям. На данный момент проводится обзвон больниц. Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может находиться Александр Александрович, сообщите об этом по номеру телефона 8-800-700-54-52 поисковый отряд «Лиза Алерт» или сообщите в полицию по единому номеру 112.

ИСТОЧНИК KP.RU