2019-08-20T10:55:25+03:00
Происшествия

Пассажирка погибла и 8 человек в больнице: под Новосибирском микроавтобус с иностранцами разбился в кювете

Смертельное ДТП произошло на трассе в Новосибирской области — погибла женщина — пассажирка
Надежда ЯРКОВА
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Автобус слетел с дороги на ночной трассе. Фото: МВД по Новосибирской области.Автобус слетел с дороги на ночной трассе. Фото: МВД по Новосибирской области.
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Под Новосибирском на темной дороге опрокинулся микроавтобус: погибла пассажирка, еще 8 человек получили травмы.

— Авария произошла в минувшие выходные, 18 августа в 23:20 на 374-м километре трассы в Карасукском районе. Водитель за рулем Honda Step Wagon, ехавший по дороге К-17р со стороны Новосибирска в направлении Карасука, в пути, не справился с управлением. Машина опрокинулась в левый по ходу движения кювет, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

В результате аварии от полученных травм в автомобиле скорой помощи скончалась пассажирка автомобиля — женщина 1957 года рождения. Еще 8 человек, включая водителя микроавтобуса, получили травмы различной степени тяжести.

— По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства и причины аварии, — добавили в ведомстве. — Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По уточненным данным, пассажирами попавшего в аварию микроавтобуса были жители ближнего зарубежья: из Киргизии и Узбекистана, а погибшая пассажирка — гражданка Армении.

Водитель устроил смертельное ДТП, потеряв управление автобусом. Фото: МВД по Новосибирской области.

Водитель устроил смертельное ДТП, потеряв управление автобусом. Фото: МВД по Новосибирской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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