2019-08-20T09:04:08+03:00
Общество

Булочки касаются пола: в соцсетях обсуждают скандальное фото из хлебозавода

Фотографии вызвали иронию и страх — такую продукцию точно можно есть?
Ксения ПОЛТОРАНИНА
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Хлеб хранится прямо на полу.Хлеб хранится прямо на полу.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54» опубликовала в своей группе фотографии, на которых показано, в каких условиях хранится хлеб. По их словам, информацию предоставил работник хлебокомбината в Октябрьском районе города, на снимках видно, что булки лежат на полу.

— Хлеб хранится на полу, начальство не смотрит на качества товара. На этом заводе давно не было проверки, — сообщил сотрудник завода.

Подписчики группы, увидев фото, рассуждают о том, насколько безопасен хлеб с пола:

— Тараканы, грызуны, клопы и всякая другая живность ползает по полу...

Другие советуют воспринять информацию с юмором:

— Сходил на хлебокомбинат, теперь не ем хлеб. Ходил на мясокомбинат, теперь не ем колбасу. Зовут на виноводочный завод — эх, не пойду.

— Все же хочется верить, что полбулочки не касается пола...

— Надеюсь, мне попадется из серединки...

Жители Новосибирска спорят, можно ли есть продукцию, которая хранится таким образом? Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Жители Новосибирска спорят, можно ли есть продукцию, которая хранится таким образом?Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

ИСТОЧНИК KP.RU

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