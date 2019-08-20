Булочки касаются пола: в соцсетях обсуждают скандальное фото из хлебозавода
Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54» опубликовала в своей группе фотографии, на которых показано, в каких условиях хранится хлеб. По их словам, информацию предоставил работник хлебокомбината в Октябрьском районе города, на снимках видно, что булки лежат на полу.
— Хлеб хранится на полу, начальство не смотрит на качества товара. На этом заводе давно не было проверки, — сообщил сотрудник завода.
Подписчики группы, увидев фото, рассуждают о том, насколько безопасен хлеб с пола:
— Тараканы, грызуны, клопы и всякая другая живность ползает по полу...
Другие советуют воспринять информацию с юмором:
— Сходил на хлебокомбинат, теперь не ем хлеб. Ходил на мясокомбинат, теперь не ем колбасу. Зовут на виноводочный завод — эх, не пойду.
— Все же хочется верить, что полбулочки не касается пола...
— Надеюсь, мне попадется из серединки...
Жители Новосибирска спорят, можно ли есть продукцию, которая хранится таким образом?Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
ИСТОЧНИК KP.RU