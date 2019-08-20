Остались без экзотики: в Новосибирск пытались незаконно провезти 120 килограмм пеканов и макадемии

СЕГОДНЯ 03:39 2019-08-20T03:39:40+03:00

Вся продукция была привезена из Казахстана и Киргизии для продажи на рынках в сибирских городах. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Вся продукция была без маркировки и фитосанитарных сертификатов

Изменить размер текста: A A

Сотрудники Россельхознадзора по Новосибирской области остановили незаконный ввоз более 72 тонн продукции из Казахстана и Киргизии. Все машины с грузом отправили обратно.

— С 12 по 18 августа на фитосанитарном контрольном посту «Карасук» задержали 72,47 тонны подкарантинной продукции. 7 партий продукции высокого фитосанитарного риска привезли на машинах с республик Казахстан и Кыргызстан для дальнейшей продажи на рынках в городах Сибири. Во время проведения карантинного фитосанитарного контроля были выявлены различные нарушения, а именно, 40 тонн казахстанского репчатого лука перевозились без маркировки на упаковках, то есть отсутствовала информация о наименовании продукции и стране ее происхождения, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Помимо этого, 12 тонн сушеных абрикосов из Таждикистана и 300 кг турецких орехов фисташек перевозились с несоответствием информации на маркировках и сведений в фитосанитарном сертификате. Также 120 кг китайских орехов пекан и макадамия и 50 кг казахстанского свежего чеснока оказались без фитосанитарных сертификатов, подтверждающих безопасность продукции. А 18 тонн свежего перца и 2 тонны свежих баклажанов из Республики Казахстан перевозились с недействительным фитосанитарным сертификатом.

— В соответствии с карантинным законодательством ввоз всей этой продукции высокого фитосанитарного риска был запрещен. Грузы возвращены отправителям в Республики Казахстан и Кыргызстан, — добавили в Россельхознадзоре.

ИСТОЧНИК KP.RU