Пропал военнослужащий: сейчас парень может находиться в Новосибирске

СЕГОДНЯ 12:35 2019-08-19T12:35:41+03:00

В последний раз он выходил на связь 29-го июля

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В конце июля 24-летний Максим Федоров возвращался из отпуска обратно в расположение военной части во Владивостоке. В Новосибирске он должен был совершить пересадку на самолет, но по неизвестным причинам не сделал этого. Последний раз Максим выходил на связь с родными утром 29-го июля.

— В Новосибирске у него никого не было. Никого вообще. Там у нас ни родных, никого. В Новосибирске он должен был пересесть в Толмачево на самолет, — сообщает мать Максима. — Но на связь перестал выходить, что с ним, я не знаю.

Приметы пропавшего: рост 170-175 см, волосы темно-русые, коротко стрижен, глаза карие. Есть родимое пятно в области шеи. При себе он имел большой армейский рюкзак с личными вещами и военно-морской формой, паспорт и военный билет.

Просьба всем, кто видел Максима, позвонить в полицию, либо его матери по мобильному номеру 8-908-110-41-89.

ИСТОЧНИК KP.RU