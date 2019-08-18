«Аж сердце сжалось»: в Кировском районе на «зебре» сбили девочку
Все произошло по улице Громова. Видео с места происшествия опубликовано в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54». На кадрах видно, что девочка шустро бежит по «зебре», не замечая машин. Когда она добежала до середины, ее сбил автомобиль. Водитель до конца не видел ребенка на дороге. Удар был сильный: ребенок отлетел в сторону и какое-то время бездвижно лежал на дороге. Водитель сразу подбежал к пострадавшей. Мимо ехала скорая помощь, врачи тут же забрали ребенка в больницу. О состоянии девочки, пока неизвестно.
— Я тоже подбежал, по руке у нее текла кровь, а она в истерике пыталась встать, мы все уговаривали ее не шевелиться, но она никого не слушала. Благо, карета скорой помощи ехала через одну машину позади меня, — рассказал читатель «АСТ-54».
Также свое мнение сказал водитель, который ехал рядом с автомобилем, сбившим ребенка.
— Я эту девочку пропустил, она бежала, вижу, что водитель не видит, начал сигналить и махать руками, но он не увидел. Все на моих глазах случилось, аж сердце сжалось, очень страшно. Пожалуйста, будьте внимательны, родители не отпускайте своих детей одних. Огромного здоровья девочке, — пожелал сибиряк.
На "зебре" сбили девочку.
ИСТОЧНИК KP.RU