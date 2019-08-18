2019-08-18T20:34:30+03:00
Происшествия

«Аж сердце сжалось»: в Кировском районе на «зебре» сбили девочку

О состоянии ребенка, пока неизвестно
Ульяна ДЖАНКОВА
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Один водитель увидел ребенка на "зебре" и давал понять знаками соседу, чтоб тот тоже остановился. Фото: "АСТ-54"Один водитель увидел ребенка на "зебре" и давал понять знаками соседу, чтоб тот тоже остановился. Фото: "АСТ-54"
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Все произошло по улице Громова. Видео с места происшествия опубликовано в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54». На кадрах видно, что девочка шустро бежит по «зебре», не замечая машин. Когда она добежала до середины, ее сбил автомобиль. Водитель до конца не видел ребенка на дороге. Удар был сильный: ребенок отлетел в сторону и какое-то время бездвижно лежал на дороге. Водитель сразу подбежал к пострадавшей. Мимо ехала скорая помощь, врачи тут же забрали ребенка в больницу. О состоянии девочки, пока неизвестно.

— Я тоже подбежал, по руке у нее текла кровь, а она в истерике пыталась встать, мы все уговаривали ее не шевелиться, но она никого не слушала. Благо, карета скорой помощи ехала через одну машину позади меня, — рассказал читатель «АСТ-54».

Также свое мнение сказал водитель, который ехал рядом с автомобилем, сбившим ребенка.

— Я эту девочку пропустил, она бежала, вижу, что водитель не видит, начал сигналить и махать руками, но он не увидел. Все на моих глазах случилось, аж сердце сжалось, очень страшно. Пожалуйста, будьте внимательны, родители не отпускайте своих детей одних. Огромного здоровья девочке, — пожелал сибиряк.

На "зебре" сбили девочку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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