Больше нарисованных денег, но меньше убийств: прокуратура провела анализ преступности

СЕГОДНЯ 16:31 2019-08-17T16:31:54+03:00

Количество преступлений с января по июль 2019 года возросло на 8.2% по сравнению с тем же временным отрезком в прошлом году

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Главными виновниками роста преступности стали фальшивомонетчики: количество связанных с ними преступлений возросло почти в два раза. На 15% больше стали вовровать, а так же на 18.9% увеличилось количество фиктивных прописок гостей нашей страны.

Но есть и положительная статистика: более чем на 10% сократилось количество убийств, почти на четверть стало меньше вымогательств. Мошенники тоже охладили свой пыл — примерно на 16%. Так же сибиряки стали друг друга меньше бить — на одну пятую снизилось количество случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.

Хваляться полицейские и другой положительной статистикой:

— За 7 месяцев 2019 года количество преступлений, совершенных ранее судимыми лицами, сократилось по сравнению с прошлым годом на 5,3 %, несовершеннолетними — на 15,4 %, — сообщает пресс-служба Прокуратуры Новосибирской области.

Как показывают эти данные, можно меньше переживать за сохранность лица, и больше за целостность кошелька

ИСТОЧНИК KP.RU