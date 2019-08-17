2019-08-17T16:31:54+03:00
Общество

Больше нарисованных денег, но меньше убийств: прокуратура провела анализ преступности

Количество преступлений с января по июль 2019 года возросло на 8.2% по сравнению с тем же временным отрезком в прошлом году
Владимир ПТАШНИК
Поделиться:
В Новосибирске появилось больше поддельных купюр. Фото: Михаил ФРОЛОВВ Новосибирске появилось больше поддельных купюр. Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Главными виновниками роста преступности стали фальшивомонетчики: количество связанных с ними преступлений возросло почти в два раза. На 15% больше стали вовровать, а так же на 18.9% увеличилось количество фиктивных прописок гостей нашей страны.

Но есть и положительная статистика: более чем на 10% сократилось количество убийств, почти на четверть стало меньше вымогательств. Мошенники тоже охладили свой пыл — примерно на 16%. Так же сибиряки стали друг друга меньше бить — на одну пятую снизилось количество случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.

Хваляться полицейские и другой положительной статистикой:

— За 7 месяцев 2019 года количество преступлений, совершенных ранее судимыми лицами, сократилось по сравнению с прошлым годом на 5,3 %, несовершеннолетними — на 15,4 %, — сообщает пресс-служба Прокуратуры Новосибирской области.

Как показывают эти данные, можно меньше переживать за сохранность лица, и больше за целостность кошелька

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Родители сибиряков, погибших при военных действиях, отстаивают свое право на повышенную пенсию
Положили на пенопласт: при строительстве школы пострадал рабочий
«Бьет – значит любит?»: в Новосибирске прошел пикет против домашнего насилия
Конфеты и автосвечи: подростки из Новосибирска дважды ограбили одну и ту же заправку
Оставил у теплохода: сибиряк ищет документы от трёх автомобилей
Самая мощная «Нива» в мире: 802 л.с. в форм-факторе компактного внедорожника
Полиция не сдается: вновь опубликованы ориентировки на убийц подростка
Неуловимый малыш: мангуст из Новосибирского зоопарка рассмешил соцсети
Грязная вода и насекомые на стенах: сибирячку возмутили ужасные условия в сауне
Ушел из военного городка:в Новосибирске ищут мужчину в бежевой куртке
Всего за пару часов: новосибирские волонтеры нашли пропавшего 7-летнего ребенка
«У меня отекли глаза и жгло шею»: В Новосибирске женщину «наградили» ожогом 2 степени в парикмахерской
«На стенах трещины, а оконные рамы сгнили»: пенсионеры не могут дождаться помощи от государства
«Мало парков, много домов»: Владимир Тарасенко поделился впечатлениями о Новосибирске
Один на улице: в Новосибирске ищут 7-летнего мальчика с особенностями развития
«Орешки — бомба»: сибирячки станцевали в невидимых штанах
«Думаю по-английскии»: Тарасенко забыл русскую речь во время пресс-конференции в Новосибирске
Потратят полмиллиарда: новосибирский вуз планирует построить 17-этажное общежитие
Причина смерти не установлена: тело кота Моти передано на экспертизу
Курочкой пахнуло: в больницы Новосибирской области попало просроченное мясо
Звонок о мине поступил арендатору: сейчас «Сан-Сити» работает в штатном режиме
Новосибирский эколог высказался о лесных пожарах и влиянии людей на природу
Виноват снаряд? В Новосибирске умер рабочий металлопроката
Фанаты не узнали Тарасенко: хоккеист рассказал, как его встретили в Новосибирске
Сами справятся? Родители школьницы-живодерки отказались показывать ее психологам