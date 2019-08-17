Самая мощная «Нива» в мире: 802 л.с. в форм-факторе компактного внедорожника

СЕГОДНЯ 11:21 2019-08-17T11:21:08+03:00

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Сибирячка неожиданно для себя стала обладательницей самого мощного в мире ВАЗ 21214. Ее “Нива” обладает двигателем мощностью в 802 лошадиных сил — это на 2 л.с. больше, чем у итальянского суперкара Ferrari 812 Superfast с его жалкими 800 кобылами.

Счастливую новость владелице машины сообщила налоговая служба Новосибирской области.

— Получила уведомление о новом начисленном транспортном налоге и обалдела. Оказывается владела «турбо нивой» (802 л.с.), — делится радостью в группе “АвтоБердск” хозяйка “мощного” внедорожника.

Сумма, которую получила сибирячка, оказалась под стать не "Ниве", а целому спорткару. Фото:Автобердск

Вместе с не столь мощным “Хендай Гетц”, сумма налога на транспорт составила 45153 рубля. Высокая мощность машины предполагает большой налог: по 150 рублей за каждую “лошадь” в “табуне”, где больше 250 “кобыл”. Но если женщина докажет, что ее “Турбо-Нива” обладает штатным мотором на 83 л.с., то ей придется заплатить куда меньше, ведь и налоговая ставка для машин, мощностью до 100 л.с. куда более щадящая: всего по 12 рублей за “лошадь”.

Мы же рекомендуем тщательно проверять свои платежки из налоговой. Кто знает, может быть вы тоже являетесь обладателем "суперкара"?

ИСТОЧНИК KP.RU