2019-08-17T10:03:20+03:00
Происшествия

Полиция не сдается: вновь опубликованы ориентировки на убийц подростка

Стражи закона просят помощи граждан в поимке преступников
Владимир ПТАШНИК
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Полиция продолжает поиски убийц 16-летнего подростка. Фото: пресс-служба МВДПолиция продолжает поиски убийц 16-летнего подростка. Фото: пресс-служба МВД
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Убийство произошло утром 28 июня 2018 года на улице Софийской, недалеко от парка “У моря”. Приехавший на отдых в кемпинге 16-летний парень из Новокузнецка пошел в туалет, а вернулся истекая кровью от многочисленных ножевых ранений.

Сразу после преступления, полиция располагала только фотографией убийц со спины, но сейчас появился фоторобот одного из преступников.

— Приметы гражданина (на портрете): на вид около 25-35 лет, славянской внешности, рост около 180 сантиметров, крупного телосложения. У него широкое лицо, неухоженная светло-русая борода или щетина, короткая прическа, — сообщает пресс-служба МВД. - Был одет: олимпийка темного цвета с яркими вставками в районе плечевого пояса, брюки (возможно спортивные) темного цвета. Приметы второго: на вид около 25-30 лет, рост около 170 сантиметров, худощавого телосложения. У него вытянутое лицо, волос темно-русый, короткая стрижка. Был одет: Спортивные штаны и спортивную майку. На левом глазу была гематома.

Полиция просит всех, кто располагает более точной информацией про внешний вид убийц, подробностях произошедшего 28-го июня 2018 года в парке “У моря” убийства, или местоположении преступников, позвонить по специальным номерам: 8(383) 232-65-65,8(383) 345-02-82, 8-905-930-62-62, 8-913-904-93-07.

МВД гарантирует конфиденциальность позвонившим, а так же обещает денежное вознаграждение всем, кто предоставит достоверную информацию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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