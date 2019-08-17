Неуловимый малыш: мангуст из Новосибирского зоопарка рассмешил соцсети
Постоянная посетительница Новосибирского зоопарка Анна Новикова снова радует своих подписчиков интересными видео с животными. На этот раз сибирячка опубликовала на своем YouTube -канале ролик, где малыш мангуст резвится вместе со своими старшими собратьями.
— Ходила снимать это видео 16 августа, где-то в 11 часов утра, — рассказала КП-Новосибирск Анна Новикова. — Долго не могла его поймать, все сидел в будке. А вчера повезло. Но он такой неуловимый! Сначала играл с хвостом взрослого мангуста, потом в шалаше сидел и землю рыл. Звуки издавали интересные. Взрослый, видно, на него ругался, а тот как будто отвечал что-то.
Милые зверьки не смогли оставить равнодушными пользователей соцсетей. В комментариях под видео многие посчитали маленького мангуста очень забавным:
— Какой смешной малыш!
— Ко всем успел пристать, игривый такой.
— Здорово, что у нас в зоопарке есть такие хорошенькие зверьки.
Малыш мангуст из Новосибирского зоопарка резвится со своими старшими собратьями.
ИСТОЧНИК KP.RU