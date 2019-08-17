Неуловимый малыш: мангуст из Новосибирского зоопарка рассмешил соцсети

СЕГОДНЯ 09:03 2019-08-17T09:03:45+03:00

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Постоянная посетительница Новосибирского зоопарка Анна Новикова снова радует своих подписчиков интересными видео с животными. На этот раз сибирячка опубликовала на своем YouTube -канале ролик, где малыш мангуст резвится вместе со своими старшими собратьями.

— Ходила снимать это видео 16 августа, где-то в 11 часов утра, — рассказала КП-Новосибирск Анна Новикова. — Долго не могла его поймать, все сидел в будке. А вчера повезло. Но он такой неуловимый! Сначала играл с хвостом взрослого мангуста, потом в шалаше сидел и землю рыл. Звуки издавали интересные. Взрослый, видно, на него ругался, а тот как будто отвечал что-то.

Милые зверьки не смогли оставить равнодушными пользователей соцсетей. В комментариях под видео многие посчитали маленького мангуста очень забавным:

— Какой смешной малыш!

— Ко всем успел пристать, игривый такой.

— Здорово, что у нас в зоопарке есть такие хорошенькие зверьки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/726495" frameborder="0"></iframe> Малыш мангуст из Новосибирского зоопарка резвится со своими старшими собратьями.

ИСТОЧНИК KP.RU