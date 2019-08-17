Грязная вода и насекомые на стенах: сибирячку возмутили ужасные условия в сауне
Сибирячка решила сходить по купону в одну из саун Новосибирска. Однако вместо желанного релакса получила только разочарование, и даже уехала раньше, чем предполагала.
— Странности начались еще на ресепшн, — написала возмущенная девушка на странице профиля «revizor.nsk» в Instagram. — Когда мы хотели взять веник, администратор сказала, что мы можем сделать это, только если заплатим за его уборку 350 рублей. Нет уж, спасибо.
По словам клиентки, в бассейне в сауне была грязная вода, а по стенам ползали отвратительные насекомые.
— Ужасное состояние воды нам объяснили тем, что она якобы техническая и была набрана только перед нашим приходом, — пишет сибирячка. — Но мы даже не стали рисковать там купаться. А вокруг еще и всякие насекомые ползают!
Так же девушка утверждает, что в бане были расшатанные доски на полу, на которые нельзя было наступить, без страха рухнуть оттуда.
— Мы кое-как пробыли там два часа, вместо оплаченных трех, — написала разочарованная клиентка. — Больше никогда сюда не приду, и точно никому не посоветую это место!
ИСТОЧНИК KP.RU