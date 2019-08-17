Ушел из военного городка:в Новосибирске ищут мужчину в бежевой куртке
Волонтеры ищут пропавшего в Новосибирске Гнездилова Игоря Александровича 1980 года рождения. Мужчина ушел с территории военного городка в Октябрьском районе 14 августа около 11:00. С этого времени местоположении пропавшего неизвестно.
— Приметы: рост 176 сантиметров, худощавое телосложение, русые волосы с проседью, короткая стрижка, голубые глаза, — сообщает в ориентировке поискового отряда «Маяк». — На момент своего исчезновения мужчина был одет в бежевую куртку, синюю рубашку и бежевые джинсы. На ногах у него были бежевые ботинки.
Если вы располагаете какой-либо информацией о том, где сейчас может находиться Игорь Александрович или вы видели его недавно, волонтеры просят срочно сообщить об этом по номеру телефона 8-951-393-09-11 поисковый отряд «Маяк» или сообщить в полицию по единому номеру 112.
ИСТОЧНИК KP.RU