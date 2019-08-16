2019-08-16T19:52:09+03:00
Общество

«У меня отекли глаза и жгло шею»: В Новосибирске женщину «наградили» ожогом 2 степени в парикмахерской

В больнице врачи удивились, что женщина осталась жива
Ксения ПОЛТОРАНИНА
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Сибирячка хотела сделать завивку в парикмахерской, а получила ожог 2 степени. Фото: Ольга ЧипенкоСибирячка хотела сделать завивку в парикмахерской, а получила ожог 2 степени. Фото: Ольга Чипенко
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Неприятная история случилась с жительницей Новосибирска в одной из парикмахерских города. Ольга Чипенко зашла в салон, чтобы сделать биохимическую завивку. Она тогда еще не знала, что это будет последний раз, когда она заходила сюда, чтобы сделать прическу.

— Я ходила в это заведение почти 2 года, — рассказывает КП-Новосибирск Ольга. - Два раза делала у них биохимическую завивку. А тут такое случилось!

Инцидент произошел 10 августа. Во время процедуры у Ольги внезапно начало жечь шею, поэтому она сразу прополоскала ее водой. Тогда женщине стало легче, но лишь на время. По пути домой сибирячке стало плохо, ночь она провела без сна и с жуткими болями. Утром пришлось вызывать скорую.

— Когда я увидела что происходит со мной, у меня отекли глаза, уши разбухли и затвердели, а шея «горела», - вспоминает Ольга. — Подруга меня уговорила вызвать скорую, потому что год назад она делала у них покраску, и ей тоже стало плохо. В больнице мне сказали, еще бы 8 часов - и летальный исход.

Сибирячка получила ожог 2 степени. Фото: Ольга Чипенко

Сибирячка получила ожог 2 степени. Фото: Ольга Чипенко

Врачи «Скорой помощи» сразу же поставили диагноз — ожог второй степени шеи и головы. Ольге выписали множество мазей, чтобы снять красноту и облегчить состояние хоть немного.

— Мне выписали кучу лекарств на 2600 рублей. Я пришла в парикмахерскую с этим рецептом. Показала, что они сделали с моей кожей и волосами, а они отнеслись ко мне так, как будто я деньги выпрашиваю, — со слезами на глазах вспоминает Ольга.

На данный момент, Ольга продолжает свое лечение и наблюдается у врачей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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