«Мало парков, много домов»: Владимир Тарасенко поделился впечатлениями о Новосибирске

СЕГОДНЯ 19:02 2019-08-16T19:02:42+03:00

Хоккеист Владимир Тарасенко отметил, что в Новосибирске мало парков, где можно было бы погулять с детьми. Фото: инстаграм Владимира Тарасенко

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Во время пресс-конференции с журналистами в хоккейном клубе «Сибирь» Владимир Тарасенко сказал, что он очень доволен тем, как развивается «семимильными» шагами Новосибирск. По словам хоккеиста, он очень рад вернуться в город, который считает родным. Однако, несмотря на все плюсы, спортсмена расстроила нехватка зеленых зон отдыха в Новосибирске.

— Когда я еду за рулем по Новосибирску, то бросается в глаза огромное количество строительных объектов, — отмечает спортсмен. — Но я заметил, что очень мало парков, чтобы гулять с детьми,

Правда, чтобы проехать по городу и посмотреть город более основательно, у хоккеиста времени нет. Основной его маршрут складывается из точки А в точку Б: дом — «ЛДС». В Новосибирске игрок надолго задерживаться может, так как в Америке ждут дела.

— В этом году мало буду в городе. Нужно лететь в Америку долечить травмы и подготовиться к новому сезону. Тем более у детей уже началась школа, — рассказывает Владимир.

ИСТОЧНИК KP.RU