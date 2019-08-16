2019-08-16T16:29:31+03:00
Общество

«Орешки — бомба»: сибирячки станцевали в невидимых штанах

Подписчики в «инстаграм» восхитились движениями танцовщиц
Екатерина КОМЯКОВА
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Анастасия Мазалюк с напарницей удивили подписчиков костюмами. Фото: Кадр из видеоАнастасия Мазалюк с напарницей удивили подписчиков костюмами. Фото: Кадр из видео
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Анастасия Мазалюк вместе с напарницей удивили соцсети жарким танцем. Больше всего сердца зрителей затронули образы и наряды сибирячек.

— Мы с Тасей встретились и сделали совместный видосик, — пишет на своей страничке в сети Настя и предлагает всем оценить небольшой видеоролик.

На нем девочки одеты в боди и практически невидимые короткие лосины. Наряд Анастасии при этом украшен символикой Супермена.

— С такими героями город точно оживится, — пишут отклики сибиряки.

Сам танец тоже не оказался незамеченным:

— Орешки бомба, вы очень классно двигаетесь, продолжайте в том же духе.

— У вас фигуры просто огонь, мастера своего дела.

— Ваш тандем как виски и кола.

Один из парней отметил те самые полупрозрачные лосины, он попросил девушек больше их не надевать, по какой причине, мужчина не стал уточнять.

Сибирячки станцевали в невидимых штанах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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