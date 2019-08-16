«Орешки — бомба»: сибирячки станцевали в невидимых штанах
Анастасия Мазалюк вместе с напарницей удивили соцсети жарким танцем. Больше всего сердца зрителей затронули образы и наряды сибирячек.
— Мы с Тасей встретились и сделали совместный видосик, — пишет на своей страничке в сети Настя и предлагает всем оценить небольшой видеоролик.
На нем девочки одеты в боди и практически невидимые короткие лосины. Наряд Анастасии при этом украшен символикой Супермена.
— С такими героями город точно оживится, — пишут отклики сибиряки.
Сам танец тоже не оказался незамеченным:
— Орешки бомба, вы очень классно двигаетесь, продолжайте в том же духе.
— У вас фигуры просто огонь, мастера своего дела.
— Ваш тандем как виски и кола.
Один из парней отметил те самые полупрозрачные лосины, он попросил девушек больше их не надевать, по какой причине, мужчина не стал уточнять.
Сибирячки станцевали в невидимых штанах.
ИСТОЧНИК KP.RU