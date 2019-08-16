«Думаю по-английскии»: Тарасенко забыл русскую речь во время пресс-конференции в Новосибирске

СЕГОДНЯ 16:27 2019-08-16T16:27:20+03:00

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На пресс-конференции в Новосибирске, во время общения с журналистами Владимир Тарасенко забыл русские слова. На вопрос корреспондетов о том, какой момент запомнился ему больше всего, когда команда отмечала победу, у спортсмена неожиданно случился провал в памяти. Однако обладатель Кубка Стэнли собрался с мыслями и все же ответил:

— В каждом празднование есть свое очарование, и оно не похоже на другие. Сначала праздновали в раздевалке, потом в ресторане. Я не помню, куда мы ездили все эти 3 дня, это был разный опыт, но запоминающийся, — рассказывает с улыбкой Владимир.

А свое замешательство спортсмен объяснил тем, что за годы жизни за границей, стал редко говорить на родном языке. По его словам, он даже думает теперь, иногда, по-английски.

Также хоккеисту понравился парад, на который пришли посмотреть большое количество людей.

— Некоторые падали с грузовиков. А вообще если вы хотите посмотреть как нам было весело, найдите видео в интернете, и вы увидите все собственными глазами, — подметил спортсмен.

ИСТОЧНИК KP.RU