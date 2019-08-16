Потратят полмиллиарда: новосибирский вуз планирует построить 17-этажное общежитие

СЕГОДНЯ 15:55 2019-08-16T15:55:06+03:00

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В Новосибирске хотят возвести 17-этажное общежитие для экономического вуза. Информация об этом появилась на сайте госзакупок. Располагаться это здание будет на углу улиц Ломоносова и Фрунзе, а потратить на стройку планируется 483,1 миллиона рублей.

— Это будет 17-этажное здание на 403 места, то есть на 205 комнат, — рассказали изданию «Деловой квартал Новосибирск» в пресс-службе учебного заведения. — Его общая площадь будет составлять 9133 квадратных метра. Общежитие будет расположено недалеко от второго учебного корпуса университета. В здании планируется обустроить зону отдыха, комнаты для самостоятельных занятий и спортивная инфраструктура.

Проект общежития разработало АО «НовосибирскГражданПроект». Генподрядчика для этой постройки выберут с помощью электронного аукциона, который пройдет 20 августа, а все строительные работы должны будут закончиться до 31 марта 2021.

С помощью этого общежития можно будет решить вопросы с размещением иногородних студентов, а также привлекать больше обучающихся из других стран в рамках федерального проекта «Экспорт образования».

Принять первых студентов новое общежитие НГУЭУ планирует летом 2021.

ИСТОЧНИК KP.RU