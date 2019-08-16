Курочкой пахнуло: в больницы Новосибирской области попало просроченное мясо

СЕГОДНЯ 14:42 2019-08-16T14:44:10+03:00

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Сотрудники регионального Россельхознадзора сейчас проверяют работу федеральной электронной площадки «Меркурий», которая выдавала ветеринарные разрешительные сертификаты на продукцию. Ранее площадку заблокировали из-за грубых нарушений, которые обнаружили специалисты управления ветеринарного контроля – за выдачу поддельных документов на фальсификаты и продукты с истекшим сроком годности. Новые факты нарушений нашли в двух районных больницах Новосибирской области – в барабинской ЦРБ и куйбышевской.

- Сотрудник барабинской больницы 24 июля получил у «Меркурия» разрешительный ветсертификат на 12 килограммов потрошенных и охлажденных тушек цыпленка-бройлера, срок годности которого истек 2 июля. А главный ветеринарный врач в Куйбышево 1 августа оформил для местной больницы через систему «Меркурий» электронные сопроводительные документы на 8 килограммов охлажденной бескостной говядины. У мяса срок годности истек 19 июля, - сообщили КП-Новосибирск в региональном управлении Россельхознадзора.

За подделку документов сотрудника барабинской больницы, уполномоченного вести документооборот через систему «Меркурий», на 6 месяцев отстранили от этих обязанностей. А про куйбышевского ветврача информацию отправили в региональное управление ветеринарии. Кроме того, материалы по обоим случаям, зафиксированным в учреждениях здравоохранения, передали в профильное министерство для усиления контроля по обороту за животноводческой продукцией.

ИСТОЧНИК KP.RU